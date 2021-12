DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

CTS EVENTIM - Die Veranstaltungsbranche befindet sich nach Aussage von CTS-Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg in einem "dramatischen Überlebenskampf". Gerade sei es wieder bergauf gegangen, "doch dann kamen die rasant wachsenden Inzidenzen und die Nachrichten zu Omikron", konstatierte Schulenberg. "Zu Weihnachten 2020 lagen wir beim Kartenverkauf 95 Prozent unter dem Niveau von 2019, 2021 sind es 'nur' 60 Prozent, was aber natürlich immer noch viel zu wenig ist." Schulenberg kritisiert die Politik für die mangelnde Vorbereitung auf die vierte Welle und fordert mehr Hilfen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

AAREAL BANK - Petrus Advisers, der größte Aktionär der Aareal Bank, legt im Konflikt um die Besetzung des Aufsichtsrats nach: Der aktivistische Investor hat dem Wiesbadener Amtsgericht vorgeschlagen, drei von ihm genannte Kandidaten in das Kontrollgremium des Immobilienfinanzierers zu bestellen. Das geht aus einem Schreiben des Aktionärs an die Aareal Bank hervor. (Handelsblatt)

BRENNTAG - Der DAX-Neuling Brenntag steckt im globalen Lieferketten-Drama. Die Engpässe werden sich erst im zweiten Halbjahr auflösen, erwartet Christian Kohlpaintner, CEO des Chemikalienhändlers. "Im Frühjahr sind wir von einer Normalisierung bis zum Sommer ausgegangen, die dann nicht eingetreten ist. Die Belastungen und Verwerfungen waren deutlich tiefer als angenommen", sagte Kohlpaintner dem Handelsblatt. "Aktuell gehen wir davon aus, dass die Engpässe bis weit ins Jahr 2022 hinein anhalten werden. Konkret: Im zweiten Quartal dürfte sich die Lage nach und nach verbessern und dann im zweiten Halbjahr weiter normalisieren." Bei den Preisen für Chemikalien sei eine Stabilisierung auf hohem Niveau zu sehen. (Handelsblatt)

GE HEALTHCARE - Die Medizintechniksparte des Industriekonzerns General Electric (GE) hält die bevorstehende Abspaltung für eine große Chance. "Wir sind sehr glücklich über diese Entscheidung", sagte Christian Bernhard, der GE Healthcare in Deutschland, Österreich und der Schweiz leitet. "Wir werden agiler und schneller sein." Das neue Unternehmen, das vor allem in der Bildgebung mit Siemens Healthineers und Philips konkurriert, sei mit seinem Produkt- und Lösungsangebot grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Die Übernahme von BK Medical sei ein "Booster für unser Ultraschallgeschäft". GE Healthcare soll ab Anfang 2023 als eigenständige börsennotierte Gesellschaft agieren. (Börsen-Zeitung)

FLUGTAXIS - Noch kommen die meisten Erfindungen rund um Flugtaxis aus den USA. Doch deutsche Unternehmen machen auf diesem wichtigsten Zukunftsfeld mit hohem Tempo Boden gut. Das ergab eine Sonderauswertung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), die dem Handelsblatt vorliegt. "Vor ein paar Jahren wurde das Szenario von Flugtaxis von vielen noch nicht so ganz ernst genommen", sagt DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer. Neben den "beachtlichen Summen an Risikokapital, die in die Technik fließen", zeige nun auch die rasante Entwicklung der Innovationstätigkeit, dass es sich um einen wichtigen Zukunftsmarkt handeln dürfte. (Handelsblatt)

IFA GRUPPE - Die IFA Gruppe gehört zu den Traditionsmarken unter den deutschen Autozulieferern. Das 1959 als Industrieverband Fahrzeugbau gegründete Unternehmen galt als einer der Vorzeigebetriebe der DDR und nach der Wiedervereinigung als erfolgreiches Beispiel der Treuhand-Privatisierungen. Jetzt hat der Antriebswellen- und Gelenkspezialist einen neuen Eigentümer gefunden. Das Münchener Family-Office Aequita will das Unternehmen kaufen. (Handelsblatt)

