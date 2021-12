Nach einer zuletzt fulminanten Aufwärtsbewegung dürfte es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt erst einmal ruhiger zugehen. Für den Xetra-Handelsbeginn zeichnen sich moderate Verluste ab.Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte niedriger bei 15.947 Zählern. Allerdings könnten Anleger die etwas niedrigeren Kurse erneut zum späten Einstieg nutzen kurz vor dem Jahreswechsel. In den vergangenen fünf Börsentagen war der DAX um fast fünf Prozent ...

