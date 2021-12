DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Deutschland findet nur ein verkürzter Börsenhandel (bis 14.00 Uhr) statt.

TAGESTHEMA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das von der Omikron-Variante des Coronavirus ausgehende Risiko nach wie vor als "sehr hoch" ein. "Das Gesamtrisiko durch die besorgniserregende neue Omikron-Variante bleibt sehr hoch", warnte die WHO am Mittwoch. "Zuverlässige Beweise zeigen, dass die Omikron-Variante gegenüber der Delta-Variante einen Wachstumsvorteil mit einer Verdopplungsrate von zwei bis drei Tagen besitzt". In einer Reihe von Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien sei ein "schneller Anstieg der Inzidenz" zu beobachten, erklärte die WHO weiter. Dieser Anstieg sei "wahrscheinlich" auf eine Kombination aus dem über die Zeit abnehmenden Schutz durch Impfung oder Genesung sowie der gestiegenen Übertragbarkeit der Variante zurückzuführen. Der WHO-Erklärung vom Mittwoch zufolge sind nach wie vor mehr Daten zum Krankheitsverlauf und Ansteckungsrisiko bei der neuen Variante notwendig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Unternehmenstermine angekündigt.

DIVIDENDENABSCHLAG

TLG Immobilien: 1,02

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November PROGNOSE: +7,6% gg Vj zuvor: +7,7% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +7,5% gg Vj zuvor: +7,7% gg Vj - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.927,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.784,25 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 16.540,00 +0,3% Nikkei-225 28.906,88 -0,6% Schanghai-Composite 3.603,66 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 172,35 +12 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.963,70 +0,8% DAX-Future 15.937,00 +0,3% XDAX 15.947,64 +0,3% MDAX 35.301,02 +0,7% TecDAX 3.933,57 +0,7% EuroStoxx50 4.311,93 +0,6% Stoxx50 3.829,03 +0,6% Dow-Jones 36.398,21 +0,3% S&P-500-Index 4.786,35 -0,1% Nasdaq-Comp. 15.781,72 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,23 -10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Mittwoch mit kleineren Abgaben in den Handel starten. Nach Aufschlägen in den vergangenen Tagen ohne fundamentalen Rückenwind würde dies nicht überraschen. Kurstreiber in den vergangenen Tagen dürfte vor allem Window-Dressing gewesen sein, also die gezielte Kurspflege durch Institutionelle Anleger, die sich dabei die dünnen Umsätze an den Börsen zwischen den Jahren zu Nutze machen. Allerdings dürfte die Liquidität an den Märkten nun wieder zunehmen, da an der Börse London ab Mittwoch wieder gehandelt wird. Ansonsten zeichnet sich weiter ein extrem ruhiges Geschäft ab. Relevante Nachrichten sind weiterhin Mangelware und ein Großteil der Marktteilnehmer wird erst nach Neujahr wieder aktiv werden.

Rückblick: Fester - Bei dünnen Umsätzen dürften institutionelle Anleger die Kurse weiter nach oben getrieben haben, vermuteten Händler. Als leicht positiv wurden die überraschend starken Daten zur Industrieproduktion in Japan gewertet. Als erfreulich wurde das Plus von 43 Prozent in der Autoproduktion gesehen, könnte dies doch darauf hindeuten, dass der Chipmangel in der Automobilindustrie langsam der Vergangenheit angehört. Der Automobilsektor zeigte sich hiervon jedoch unbeeindruckt und schloss praktisch unverändert. Clariant (+0,4%) kauft das US-Attapulgitgeschäft der BASF (+0,7%) für 60 Millionen US-Dollar. Die Transaktion solle das EBITDA-Margenprofil verbessern und Clariant auf dem Weg zu ihren kürzlich angekündigten Zielen für 2025 unterstützen, so das Unternehmen. Für Alerion ging es an der Mailänder Börse um 4,1 Prozent nach oben. Laut Medienberichten soll die Eignerfamilie einen Teilverkauf von bis zu 43 Prozent ihrer Beteiligung an dem Unternehmen für Erneuerbare Energien in Erwägung ziehen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Als leicht stützend erachteten Marktteilnehmer, dass der Immobilienkonzern Aroundtown (+1,5%) sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert hat. Für Bijou Brigitte ging es nach Erhalt einer Überbrückungshilfe von rund 20,4 Millionen Euro um 3,2 Prozent nach oben. S&T entwickelten sich volatil. Nach Gewinnen zu Handelsbeginn lag die Aktie zum Schluss 4,6 Prozent hinten. Das Unternehmen hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte beauftragt, eine externe forensische Prüfung der vom Short-Seller Viceroy erhobenen wesentlichen Vorwürfe vorzunehmen. Nach der jüngsten Zwischenerholung in dem Papier schienen die Anleger nun Gewinne einzustreichen.

XETRA-NACHBÖRSE

Von "Umsätzen querbeet" berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Auffallend waren hohe Umsätze in der "Zocker-Aktie" Steinhoff, einem Pennystock. Die Titel verteuerten sich um 9 Prozent.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Der S&P-500 hat gleich nach der Startglocke ein neues Rekordhoch markiert, drehte aber ins Minus ab. Der Dow-Jones verbuchte leichte Gewinne, während die Nasdaq-Indizes schwächer tendierten. Getragen wurde der Anstieg bei den Blue Chips von wachsender Zuversicht, dass die jüngste Pandemiewelle weniger gravierende Folgen für die Wirtschaft haben werde als frühere. Nach vier Handelstagen mit Aufschlägen war aber eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen unverkennbar. Unter den Einzelwerten verloren Kiniksa Pharmaceuticals 2,9 Prozent. Ein Medikament des Unternehmens, das zur Behandlung von akutem Lungenversagen (ARDS) bei Covid-Patienten eingesetzt werden sollte, hat in einer Phase-III-Studie nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Die Apple-Aktie kam um 0,6 Prozent zurück. Das Unternehmen hat einige seiner New Yorker Geschäfte wegen der stark gestiegenen Corona-Zahlen geschlossen. Mit der Aktie von Coinbase Global ging es um 6,8 Prozent abwärts. Der Kurs der Handelsplattform für Kryptowährungen folge diesen nach unten, hieß es.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,75 5,3 0,70 63,7 5 Jahre 1,24 -0,3 1,25 88,3 7 Jahre 1,40 -0,4 1,41 75,4 10 Jahre 1,48 0,3 1,48 56,3 30 Jahre 1,90 1,5 1,89 25,3

Staatsanleihen zeigten sich am langen Ende kaum verändert. Am kurzen Ende wurden die Renditen vom erwarteten Anziehen der Zinsschraube getrieben.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1304 -0,0% 1,1307 1,1314 -7,5% EUR/JPY 129,87 +0,1% 129,79 129,79 +3,0% EUR/CHF 1,0371 +0,0% 1,0903 1,0375 -4,1% EUR/GBP 0,8417 +0,1% 0,8413 0,8423 -5,8% USD/JPY 114,89 +0,1% 114,82 114,73 +11,2% GBP/USD 1,3430 -0,0% 1,3433 1,3430 -1,7% USD/CNH 6,3726 -0,0% 6,3734 6,3739 -2,0% Bitcoin BTC/USD 47.959,89 +0,5% 47.717,95 48.421,61 +65,1%

Der Dollar zeigte sich bei dünnen Umsätzen volatil. Im späten Geschäft lag der Dollar-Index 0,1 Prozent im Plus. Hier stützte die Erwartung einer strafferen Geldpolitik in den USA. Zwischenzeitliche Verluste wurden erklärt mit dem Optimismus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus keine weiteren scharfen Beschränkungen nötig machen werde. Der Dollar mache den Anschein, als ob er anfällig für positive Schlagzeilen über das Pandemiegeschehen in dieser Woche sei, sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,08 75,98 +0,1% 0,10 +60,8% Brent/ICE 79,06 78,94 +0,2% 0,12 +56,7%

Der Ölpreis profitierte von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die Wirtschaft und damit die Ölnachfrage weniger stark belasten werde. Die Preise legten den fünften Tag in Folge zu. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus den API-Daten hervorgeht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,25 1.806,38 +0,0% +0,87 -4,8% Silber (Spot) 23,11 23,03 +0,4% +0,08 -12,4% Platin (Spot) 968,00 978,58 -1,1% -10,58 -9,6% Kupfer-Future 4,41 4,43 -0,4% -0,02 +25,4%

Der Goldpreis gab etwas nach, hielt sich aber oberhalb der Marke von 1.800 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Großbritannien hat mit mehr als 129.000 Fällen einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Behörden meldeten 129.471 Neuansteckungen in England und Wales binnen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 18 auf insgesamt 148.021.

December 29, 2021 01:29 ET (06:29 GMT)

