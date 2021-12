Die VARTA-Aktie begann das Jahr 2021 fulminant. Ende Januar standen in der Spitze über 50 Prozent Gewinn zu Buche. Aber am Ende wird VARTA das Jahr wohl ohne ein Plus beenden. Könnte diese große Enttäuschung wenigstens im Jahr 2022 zum Gewinner werden?

Den vollständigen Artikel lesen ...