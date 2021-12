DJ EUREX/DAX-Future leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr um 12 auf 15.949 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.960 und das Tagestief bei 15.906 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.101 Kontrakte. Nach oben gilt es, den Widerstand bei 16.000 Punkten herauszunehmen, an diesem ist der DAX-Future in der Vergangenheit aber bereits mehrfach gescheitert. Nach unten ist bis 15.600 Punkte Luft.

December 29, 2021 02:16 ET (07:16 GMT)

