Die Impfstoff-Aktie von Novavax kann trotz guter News einfach nicht überzeugen. Weder die Zulassung in den EU vor wenigen Tagen, noch die Notfallgenehmigung in Indien lieferten dem US-Papier Impulse für steigende Kurse.Die Aktie des US-Impfstoff-Entwicklers Novavax kann nach wie vor den positiven Newsflow nicht in nachhaltig steigende Kurse ummünzen. Selbst die Zulassung für den Corona-Impfstoff in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...