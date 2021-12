Nach der jüngsten Erholungsrally dürfte dem DAX am Mittwoch zunächst der Schwung ausgehen. In einem umsatzschwachen Handel bleibt aber dennoch die Marke von 16.000 Punkten im Fokus.Rund eine Stunde vor dem Start in den zweitletzten Handelstag des Jahres signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex -0,14% ein Minus von 0,06 Prozent auf 15.955 Punkte. An den vergangenen fünf Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...