Am Dienstag, den 26. Oktober hat Visa die Zahlen für das Q4 2021 veröffentlicht. Dabei konnte der Umsatz um 29 Prozent im Jahresvergleich auf 6,6 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn stieg dabei um 68 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was Earnings Per Share von 1,65 US-Dollar zur Folge hatte. Visa wird an fast 70 Millionen Händlerstandorten auf der ganzen Welt akzeptiert. Das ...

