Die Aktie von Teamviewer arbeitet weiter an einem Boden. Dank der Gewinnwarnung und zwischenzeitlichen Aussetzung der mittelfristigen Prognosen ist der Kurs im laufenden Jahr um über 72 Prozent zurückgefallen. In der Liste der "Top-Verlierer 2021" rangiert die Aktie unter allen Werten der DAX-Familie damit auf Platz 1. Gelingen Gesellschaft und Aktie im neuen Jahr ein Comeback?Eine Software, die weltweiten Zugriff auf Computer, Laptop und Co ermöglicht, ohne das eigene Haus verlassen zu müssen: ...

