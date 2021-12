CASTELLÓN, Spanien (ots/PRNewswire) -Neolith feiert Weihnachten mit einer Solidaritätsinitiative, die dazu beitragen möchte, die Welt ein wenig besser zu machen, einen Horizont der Hoffnung, Freude und Zukunft für das Jahr zu öffnen, das in Kürze beginnen wird, im Namen der großartigen Neolith-Familie, die sich dieser Initiative verschrieben hat.Eine Initiative mit sozialem Charakter, die eine Schenkung von 32.950 € an die Stiftung des spanischen Küchenchefs José Andrés, World Central Kitchen, umfasst und der Unterstützung der vom Ausbruch des Vulkans auf La Palma betroffenen Familien, die ihre Häuser, landwirtschaftlichen Nutzflächen und Geschäfte verloren haben, dienen sollen. Konkret und aufgrund des starken Engagements von Neolith in der Gastronomie ist dieser Betrag für die Schaffung flexibler Nahrungsmittelsysteme bestimmt, über die den von der Naturkatastrophe betroffenen Menschen, in einer Zeit der größten Not, frisch zubereitete Mahlzeiten serviert werden sollen.Für den Küchenchef José Andrés, "war und ist diese Pandemie, nicht eine Pandemie der Wenigen, sondern von uns Allen. Sie hat uns schnell gezeigt, dass wir sie nur gemeinsam überwinden können. Wir können erreichen, dass aus "Das geht nicht" ein "Wir schaffen das" wird. In Spanien hat uns der Vulkanausbruch auf La Palma gezeigt, dass nur die gemeinsame Verantwortung die riesigen von einem Vulkan verursachten Schäden wieder gutmachen kann".Der an die Stiftung gespendete Betrag entspricht den Kosten, die für das Weihnachtsessen von Neolith und die Anreisen und Ausgaben der Mitarbeiter weltweit entstanden wären. "Ich bin sehr stolz, von Kollegen umgeben zu sein, die so viel Solidarität zeigen. Diese Initiative kommt aus tiefstem Herzen und ist unser kleines Sandkorn zur Unterstützung der Bewohner von La Palma, die so viel verloren haben, und sie soll dazu beitragen, Schritt für Schritt wieder ein wenig Hoffnung aufzubauen", sagt José Luis Ramón, CEO der Neolith Group. "Mit der Schenkung des Geldbetrags, den dieses Abendessen gekostet hätte, zur Unterstützung dieser Familien, hat jeder einzelne Mitarbeiter sein Mitgefühl zum Ausdruck gebracht".Über NeolithDas 2009 gegründete Unternehmen Neolith ist die weltweit führende Marke im Bereich des Gesinterten Steins. Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche, mit überragenden technischen Eigenschaften und hergestellt aus 100 % natürlichen Rohstoffen.Pressekontakt:GPS Imagen y Comunicación,Jokin Mercader,jokin.mercader@gpscom.com,+34-633-055-698Original-Content von: Neolith, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158056/5109808