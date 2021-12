Die Austrian Airlines (AUA) hat Mitte 2020 umfangreiche Corona-Staatshilfen in der Gesamthöhe von 600 Mio. Euro erhalten. Die Hälfte davon ist ein Kredit der Republik, der bis 2026 halbjährlich in Raten zurückzuzahlen ist. Nach einer ersten frühzeitigen Tilgung heuer im Juli in Höhe von 30 Mio. Euro zahlt die AUA nun weitere 30 Mio. Euro zurück. "Damit wurden nun die ersten 60 Mio. Euro getilgt", ...

