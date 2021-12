Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel befestigt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.25 Uhr um 0,64 Prozent auf 3.895,94 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gibt es in den ersten Handelsminuten noch keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich das Meldungsaufkommen auf Unternehmensebene vor dem näher rückenden Jahreswechsel sehr dünn. ...

