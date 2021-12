News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 29.12.2021 mit Ruhe vor dem Jahreswechsel? Dieser Frage widmen wir uns in dieser Chartanalyse zum DAX. DAX-Move nun über 900 Punkte Wir haben uns mitten in der Weihnachtsrallye im DAX weiter nach oben gearbeitet. Der DAX hat damit bereits 900 Punkte in den 5 letzten Handelstagen zugelegt. Damit ist er nicht mehr nahe der 15.000 sondern nah an der 16.000er-Marke. Setzt sich dieser Trend fort? Genau darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...