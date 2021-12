Google testet das Ausspielen neuer Warnungen am oberen Rand der Search Console. Irritierte Nutzende will Googles John Mueller mit einem Rock-Klassiker besänftigen. Nutzende entdecken verstärkt eine neue Benachrichtigungsfunktion am oberen Rand der Google Search Console. Das berichtet Search Engine Land. Dabei scheint es drei verschiedene Prioritätsstufen der Benachrichtigung zu geben. Es handelt sich offenbar um Warnungen zu Problemen unterschiedlicher Schweregrade. Mehr zum Thema Googler John Müller: SEO-Inhalte sind nicht wichtig für ...

