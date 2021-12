DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG gibt Verringerung der Beteiligung an der der Biofrontera Inc. unter 50% bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta005/29.12.2021/10:20) - Leverkusen, 29. Dezember 2021 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113) (die "Gesellschaft") wurde heute von Biofrontera Inc. (Nasdaq: BFRI) darüber informiert, dass sich die Gesamtzahl der ausstehenden BFRI-Aktien durch die Ausübung von zuvor ausgegebenen Optionsscheinen erhöht hat. Die Beteiligung der Biofrontera AG an der Biofrontera Inc. von 8.000.000 Aktien entspricht damit nun rund 47% der derzeit ausstehenden Aktien.

Die Biofrontera Inc. gilt damit nach rechtlicher Prüfung nicht mehr als Tochterunternehmen der Biofrontera AG gem. § 290 HGB.

