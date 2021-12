Wer geglaubt hat, dass das Thema Gazprom (WKN: 903276) und Nord Stream 2 mit Ablauf des Jahres 2021 ein Ende nimmt, der ist schief gewickelt. Zwar ist der Bau inzwischen kaum ein Thema mehr. Auch der Widerstand vonseiten der USA ist fast in Gänze verschwunden. Dafür gibt es andere Baustellen. Beispielsweise die Bundesnetzagentur, die bislang keine Betriebserlaubnis gegeben hat. Sowie die neue Bundesregierung, in der auch die Grünen vertreten sind. Das führt offenbar per se zu neuen Diskussionen ...

