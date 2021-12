London (ots/PRNewswire) -Nach monatelanger Vorfreude in der Welt der Online-Maklerdienste wurde heute die neue Digital Asset Brokerage-Marke CD-VX (https://cd-vx.com/en/) offiziell eingeführt. Laut den Vertretern des Unternehmens sind alle Dienstleistungen und Funktionen jetzt online und stehen Händlern aus der ganzen Welt offen, sofern lokale Vorschriften solche Aktivitäten nicht verbieten."Wir sind stolz, diese neue Plattform vorstellen zu können, an der wir schon lange arbeiten", erklärt Theodore Stauss, Sprecher von CD-VX. "Wir wissen, dass viel darüber geredet wurde. Wir bieten eine Erfahrung, die es so in der Branche bisher nicht gegeben hat, mit erstklassiger Technologie und einem unübertroffenen Servicestandard. Tausende haben sich bereits bei uns registriert, und wir laden jeden Händler ein, der besser von seinem Anbieter profitieren möchte, uns zu besuchen. Ich bin mir sicher, dass sie von unserer innovativen und benutzerfreundlichen Infrastruktur nicht enttäuscht sein werden."Die innovative Smart Tech von morgenDigitale Assets haben in den vergangenen Wochen starke Turbulenzen aufgewiesen, selbst im Vergleich zur ohnehin volatilen Situation der letzten Jahre. Vor diesem Hintergrund suchen viele Händler nach einer Lösung, die die Sicherheit ihrer Fonds gewährleistet und es ihnen ermöglicht, schnell zu handeln und die Chancen auf breiter Front zu nutzen, sobald sie auftauchen. Aus diesem Grund hat CD-VX viel Aufwand und Zeit in die Entwicklung einer nahtlosen Lösung gesteckt, so auch die neueste Verschlüsselungstechnologie, die von führenden Finanzinstituten auf der ganzen Welt verwendet wird."Wenn wir sagen, dass wir ein Produkt entwickelt haben, mit dem man nicht konkurrieren kann, meinen wir das auch so. Wir haben Monate in die Forschung und Entwicklung investiert", fügte Stauss hinzu. "Wir haben die Bedürfnisse der Händler heute und die Situation der gesamten Branche genau untersucht, um das optimale Tool für die Online-Finanzwelt von 2021 zu entwerfen."Informationen zu CD-VXInmitten der sich ändernden Trends im Bereich der digitalen Online-Assets wurde CD-VX (https://cd-vx.com/en/about/) mit dem Ziel gegründet, Kunden die derzeit dringend benötigte Stabilität zu bieten. Die von der Marke angebotene Plattform ist proprietär und auf dem neuesten Stand der jüngsten Entwicklungen in der Branche. Die Benutzer können von jedem Gerät darauf zugreifen: Die Plattform ist für Mobilgeräte, Desktops und Tablets geeignet, ohne dass dafür Software heruntergeladen werden muss. Der Kundendienst CD-VX steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung und kann über verschiedene Wege erreicht werden.Pressekontakt:Theodore Stauss,CD-VX-Sprecher,support@cd-vx.com,+44 2079460077Original-Content von: CD-VX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160871/5110025