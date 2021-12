DJ PTA-Adhoc: Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Gruppe und Kuwait Petroleum Italia planen eine europäische Infrastruktur für klimaneutrale Mobilität. - Wolftank-Adisa Holding AG erwirbt 50% der Mares Srl

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Innsbruck (pta007/29.12.2021/11:29) - Die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck, Österreich, gibt die erfolgreiche Übernahme von 50% der italienischen Mares Srl bekannt. Die verbleibenden 50% der Mares Srl befinden sich im Besitz der Kuwait Petroleum Italia S.p.A., einem der Hauptakteure im Energiesektor, der im Bereich des Kraftstoffvertriebs und der nachhaltigen Mobilität tätig und unter der europäischen Marke "Q8" bekannt ist. Somit wird die Mares Srl in Zukunft als Joint Venture von Kuwait Petroleum Italia und der Wolftank-Gruppe geführt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Mares Srl erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr einen profitablen Umsatz von 20 Mio. EUR und konzentriert sich auf Projekte rund um traditionelle Tankstellen, einschließlich schlüsselfertiger Umweltdienstleistungen und großer Sanierungsprojekte.

Es wird erwartet, dass Mares Srl durch die Nutzung der Schlüsselkompetenzen der Wolftank Gruppe in den Bereichen Cryo-Treibstoffe (LNG-) und Hochdruck (Wasserstoff-) Betankungsanlagen erheblich wachsen wird und die Umsatzerlöse vollständig in die Wolftank Gruppe konsolidiert werden. Mit diesem gemeinsamen Ansatz werden die Mares Srl und die Wolftank-Gruppe zu einem der größten Anbieter von Umweltdienstleistungen und Bodensanierung in Italien, und sind hervorragend aufgestellt für weitere Expansion.

Über die Wolftank Gruppe

Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf den schlüsselfertigen Bau von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen, Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie Full-Service Ingenieursdienstleistungen für Treibstoff-Versorgungsanlagen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und wird auf Xetra, Quotrix, an der Münchener, Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: http://www.wolftank-holding.com und http://www.wolftank.com

