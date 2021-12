Deutschland verabschiedet sich von dem Mobilfunkstandard 3G. Mit Telefónica (O2) schaltet auch der letzte Netzbetreiber die alte Technologie ab. Bei älteren Smartphones kann das zu Problemen führen. Der Mobilfunkstandard 3G ist in Deutschland Geschichte: Der Netzbetreiber Telefónica mit seiner Marke O2 kündigte an, am Donnerstag seine letzten 300 Standorte mit der auch UMTS genannten Technologie abzuschalten. Die freiwerdenden Frequenzen will das Unternehmen für den schnelleren Nachfolger 4G einsetzen. Mehr zum Thema Amazon: Abschaltung der 3G-Netze macht ältere ...

