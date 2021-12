Die Wiener Börse hat am Mittwoch zu Mittag etwas leichter tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 3.864,32 Punkten, nachdem er sich über weite Strecken des Vormittages noch im Plus gezeigt hatte. An den europäischen Leitbörsen ging es ebenfalls mehrheitlich hinab.Am heimischen Aktienmarkt präsentiert sich die Meldungslage vor dem näher rückenden Jahreswechsel ...

