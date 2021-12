Jede und jeder Zweite verschickt die Grüße per Messenger93 Prozent rufen zu Neujahr ganz klassisch an Berlin, 29. Dezember 2021Ob via Facetime, WhatsApp-Videocall oder Zoom - Videoanrufe sind auch zum Jahreswechsel beliebt: Knapp zwei Drittel (63 Prozent) der Menschen in Deutschland wollen so ihre Neujahrsgrüße...

