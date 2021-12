DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen steigt im November

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im November erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,9 (Vormonat: 2,5) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 4,2 (4,1) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 5,5 (5,5) Prozent und die Konsumentenkredite um 1,6 (0,6) Prozent.

Habeck: Deutschland wird Klimaziele 2022 und 2023 wohl verfehlen

Deutschland wird laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die durch das Klimaschutzgesetz formulierten Klimaziele in den kommenden zwei Jahren wohl nicht erreichen. "Wir werden unsere Ziele vermutlich auch für 2022 noch verfehlen, sogar für 2023 wird es schwer genug. Wir fangen mit einem drastischen Rückstand an", sagte Habeck der Wochenzeitung Die Zeit. Zur Frage, wie die Sektorziele im Verkehr eingehalten werden sollten, sagte er mit Blick auf Verkehrsminister Volker Wissing (FDP): "Es gibt Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag nicht ausgeschlossen sind, die dann bestimmt vom Verkehrsminister eingebracht werden."

Baerbock reist nicht zu Olympischen Spielen nach China

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen. Derartige Olympia-Besuche von Außenministern seien auch bislang nicht üblich gewesen, verlautete aus dem Auswärtigen Amt. In der Frage eines diplomatischen Boykotts werde in der EU weiter an einer gemeinsamen Haltung gearbeitet.

Russisches Gericht ordnet Auflösung von Menschenrechtszentrum Memorial an

Ein Gericht in Moskau hat am Mittwoch die Auflösung des Menschenrechtszentrums Memorial angeordnet. Das Urteil erging einen Tag, nachdem das Oberste Gericht Russlands bereits ein Verbot der Dachorganisation Memorial International verfügt hatte, wie eine AFP-Korrespondentin berichtete. Das Menschenrechtszentrum Memorial setzte sich bisher für die Rechte politischer Gefangener in Russland sowie von Minderheiten wie Migranten und Homosexuellen ein.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2021 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.