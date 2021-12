Der chinesische Internet-Handelsriese Alibaba Group steht bekanntlich unter strenger Beobachtung und dem Druck der Regierung in Peking, einzelne Medien-Vermögenswerte zu verkaufen. Nun erwägt Alibaba offenbar, seine große Beteiligung am Social-Media-Werbe-Unternehmen Weibo zu verkaufen. Beide Aktien geraten im vorbörslichen US-Handel unter Druck. Einem Bloomberg-Bericht zufolge erwägt der chinesische E-Commerce-Riese den Verkauf seiner 30-Prozent-Beteiligung am Social-Media-Werbe-Unternehmen Weibo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...