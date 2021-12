FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) will sich weiter auf den Ausbau des Portfolio's im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzentren konzentrieren. Und genau in diese Strategie passt die heutige Unternehmensmeldung: Kauf eines Fachmarktes, vollvermietet an die Rewetochter toom, mit einer Jahresnettomiete von rund 200 TEURO in Pforzheim. Auch wenn über den Kaufpreis keine Angaben gemacht werden sollte sich die Mietrendite zwischen 8 und 11 % bewegen, so zumindest die beschriebene Zielrendite der "typischen FCR-Ankäufe". Zufrieden äussert sich Falk Raudies, Vorstand der FCR Immobilien AG: "Unser Geschäftsfokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...