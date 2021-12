LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit einer Woche gefallen. Am Nachmittag sank der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London auf 1790 US-Dollar. Am Morgen hatte das Edelmetall noch gut 1800 Dollar gekostet.

Am Markt setzte sich zunehmend die Einsicht durch, die Omikron-Variante des Coronavirus weniger gefährlich sei als bisherige Varianten. Laut Experten aus London landen weniger Infizierte im Krankenhaus. Diese müssten dort auch weniger lange bleiben. Dies dämpft etwas die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Edelmetall. Seit Monatsbeginn bewegt sich der Goldpreis in einer engen Bandbreite./jsl/la/he