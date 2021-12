Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Biofrontera AG vom 29.12.2021:Die Biofrontera AG (ISIN DE0006046113/ WKN 604611) (die "Gesellschaft") wurde heute von Biofrontera Inc. (NASDAQ: BFRI) darüber informiert, dass sich die Gesamtzahl der ausstehenden BFRI-Aktien durch die Ausübung von zuvor ausgegebenen Optionsscheinen erhöht hat. Die Beteiligung der Biofrontera AG an der Biofrontera Inc. von 8.000.000 Aktien entspricht damit nun rund 47% der derzeit ausstehenden Aktien. ...

