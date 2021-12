Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech beginnt den heutigen Tag an der Wall Street so, wie die vorangegangenen Tage aufgehört hatten. Denn die Aktie geht vom Start weg direkt wieder auf Tauchstation. In den ersten Minuten verliert der Kurs rund drei Prozent an Wert. Aktuell notiert BioNTech bei 233 US-Dollar und damit so niedrig wie zuletzt in der ersten November-Hälfte. Die vergangenen sechs Sitzungen hatte die Aktie allesamt mit Verlusten beendet.

Diese Negativserie hat im Dezember zu einem Minus von mittlerweile rund 35 Prozent geführt! Wie es scheint, haben die Anleger die avisierten Umsätze für das nächste Jahr bereits eingepreist und die immer größeren Hoffnungen auf einen milden Verlauf der Omikron-Variante trägt ebenfalls dazu bei, dass die Perspektive ...

