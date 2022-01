Die massive Korrektur bei der Aktie von BioNTech setzt sich auch am heutigen Mittwoch fort. Nachdem das Papier bereits am Dienstag mit einem kräftigen Minus von 13,7 Prozent aus dem US-Handel gegangen war, notiert BioNTech am Mittwochmorgen auf der Handeslplattform Tradegate erneut mehr als vier Prozent im Minus bei derzeit 142,90 Euro.Seit dem Hoch im August vergangenen Jahres bei knapp 400 Euro hat die Aktie von BioNTech damit mittlerweile mehr als 60 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Zwar war die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...