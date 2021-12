So notierte der Euro am Nachmittag vorübergehend bei 1,1369 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit einem Monat. Am Mittag hatte der Euro noch unter 1,13 Dollar notiert. Aktuell wird er zu 1,1348 Dollar gehandelt.Dagegen hat der Euro zum Franken nachgegeben und ist zuletzt bis auf 1,03605 Franken gesunken. Damit hat ...

