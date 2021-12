The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2021



ISIN Name

CA89712R1029 TROUBADOUR RESOURCES INC.

GB00B140Y116 PROTON MOTOR PWR S.LS-,01

USG79456AN24 SEAG.HDD CAY 20/29 REGS

US64051T1007 NEOPHOTONICS CORP. DL-,01

US68042X1046 OLDCO INTERNATIONAL INC.

US92336X1090 VEONEER INC. DL 1,-

PROTON MOTOR POWER SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de