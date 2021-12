Südkoreas Samsung-Gruppe will offenbar den US-Arzneimittel-Hersteller Biogen kaufen. Das berichtet die Korea Economic Daily (KED) am Mittwoch-Abend unter Berufung auf Investment-Banker. Die Biogen-Aktie reagiert mit einem Kurssprung und setzt sich an die Spitze der Tagessieger im S&P 500. Dem KED-Bericht zufolge sei Biogen an Samsung herangetreten und habe angeboten, seine Anteile einschließlich einer Kontrollprämie an die Koreaner zu veräußern. Für den führenden US-amerikanischen Arzneimittel-Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...