Schon vor Jahren machte Snapdeal als ernstzunehmender Rivale Amazons in Indien von sich Reden. Nun geht der Konkurrenzkampf in eine neue Runde: Snapdeal strebt aufs Börsenparkett.? Snapdeal strebt an die Börse? Snapdeal 2.0 soll den Online-Händler zurück auf die Überholspur bringen? Fokus auf kleine StädteDie indische Online-Handelsplattform Snapdeal will ihr Glück an der Börse versuchen. Das geht aus dem Börsenprospekt hervor, den das Unternehmen bei der indischen Börsenaufsicht ...

