Stuttgart (ots) -Seit April 2021 ist PSE - Pharma Solutions Europe fester Partner des Segelregatta-Projekts DeVenir (https://www.projet-devenir.com/): Unter dem Motto "Spitzenleister für Spitzenleister" unterstützt das pharmazeutische Beratungsunternehmen seither die junge Französin Violette Dorange, die bereits mit 15 Jahren in einem Optimisten, einer besonders kleinen Jolle, den Ärmelkanal überquerte. Nicht erst seit diesem Tag feiert die Segelwelt Dorange als großartiges Jungtalent. 2024 wird Dorange erstmals an der Vendée Globe teilnehmen, einer Non-Stop-Regatta, deren Route einmal um den Globus führt und als härteste Einhandregatta der Welt gilt. Dass sich über diese sportliche Unterstützung hinaus nun auch eine Kooperation mit der größten französischen Kinderhilfsorganisation Apprentis d'Auteuil (https://www.apprentis-auteuil.org/) entwickelt hat, verdankt sich einer besonderen Freundschaft.Caroline Boidron, eine langjährige Vertraute und gute Freundin von Dorange, ist mittlerweile seit über 16 Jahren bei Apprentis d'Auteuil als Partnerschaftsmanagerin tätig. Unter der professionellen Leitung des Kommunikationsdirektors der Organisation, Stéphane Dauge, entwickelten Dorange und Boidron das Kooperationskonzept, welches nun das große Ziel der Vendée Globe mit dem wohltätigen Zweck verbindet: "Ich möchte die Stiftung Apprentis d'Auteuil unterstützen, um meinem Sportprojekt einen Sinn zu geben. Die Vendée Globe erreicht inzwischen so viele Menschen, dass ich diese mediale Aufmerksamkeit unbedingt für eine gute Sache nutzen möchte.", so Dorange.Eine clevere Strategie für einen guten Zweck, die PSE - Pharma Solutions Europe gern mitträgt: "Als europaweit agierendes Unternehmen mit engen Kontakten zu unseren französischen Partnern ist für uns die Unterstützung der Kinderhilfsorganisation Apprentis d'Auteuil eine besondere Herzensangelegenheit.", sagt Rainer Aufrecht, Inhaber von PSE - Pharma Solutions Europe. "Die Not junger Menschen, die nicht auf ein soziales Netz und Support von zuhause zählen können, ist groß. Deshalb sind wir zutiefst beeindruckt von dem wertvollen Engagement der Stiftung Apprentis d'Auteuil, wo genau diese jungen Menschen im Blick behalten und mit all dem unterstützt werden, was sie für einen chancenreichen Start ins Leben benötigen."Dabei steht das Team von PSE - Pharma Solutions Europe geschlossen hinter Aufrecht, der selbst zweifacher Vater und mit seinen jungen Jahren sogar bereits dreifacher Großvater ist: "Von Herzen gern leisten wir unseren Beitrag, um Armut und Hunger unter Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen - in Deutschland, Frankreich und ganz Europa."Apprentis d'Auteuil ist eine französische Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Paris. Sie wurde im 19. Jahrhundert mit dem Ziel gegründet, insbesondere junge Menschen mit sozialen Schwierigkeiten zu unterstützen. Bei den regelmäßigen Sponsorentreffen, für welche die Organisation ihre Räumlichkeiten in Paris zur Verfügung stellt, stehen Themen wie Armut, Hunger, Gesundheit, Ausbildung und Gleichberechtigung im Fokus. Mit über 240 Einrichtungen allein in Frankreich betreut Apprentis d'Auteuil weltweit über 50.000 Kinder, Jugendliche und deren Familien.PSE - Pharma Solutions Europe ist ein etabliertes Beratungsunternehmen im Bereich Arzneimittelausschreibungen der gesetzlichen Krankenversicherung mit Sitz in Baden-Württemberg. Als Spezialanbieter unterstützt PSE pharmazeutische Unternehmen mit Daten und Services rund um die Themen Market Access, Drug Regulatory Affairs und Tendermanagement. Dabei werden in den Leistungen von PSE - Pharma Solutions Europe die Phasen vor und nach der Vermarktung von Arzneimitteln und Medikamenten gleichermaßen berücksichtigt: Vor der Vermarktung stehen Services rund um die Arzneimittelzulassung im Fokus, danach unterstützt PSE die Unternehmen im Bereich Market Access und bei der erfolgreichen Teilnahme am durch Arzneimittelrabattverträge regulierten Markt.Weitere Informationen zu PSE - Pharma Solutions Europe sowie zu den angebotenen Leistungen in den Bereichen Market Access, Drug Regulatory Affairs und Tendermanagement finden Sie unter www.pse-team.de. (https://pse-team.de/)