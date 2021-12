Am letzten Handelstag des Jahres deutet alles auf einen ruhigen Ausklang für den Aktienmarkt hin. Anleger blicken auf ein erfolgreiches Börsenjahr - Sorgen macht jedoch ein Corona-Lockdown in einer chinesischen Metropole.Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax -0,01% signalisierte am Donnerstag eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,08 Prozent auf 15.864 Punkte. Die Anleger blicken damit ...

