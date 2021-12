Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh nur wenig gegen den US-Dollar verändert. Gegen 8.40 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1324 Dollar, nach 1,1341 Dollar am Vorabend. Am Vortag wurde mit 1,1369 Dollar der höchste Stand seit einem Monat markiert.Mit dem näher rückenden Jahreswechsel im Blick sollte sich das Geschehen am Devisenmarkt ruhig gestalten. Leichte Impulse könnten die am Berichtstag ...

