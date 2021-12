Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag, den letzten Tag im Handelsjahr 2021, kaum verändert in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Eröffnung ein winziges Minus von 0,01 Prozent. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten auf einen freundlichen Handelsauftakt hin.Damit geht am heimischen Aktienmarkt ein sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...