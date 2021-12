Plug Power hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Unter anderem will der US-Wasserstoff- und Brennstoffzellenproduzent zum globalen Marktführer werden und hat dafür auch im asiatischen Raum Fuß gefasst. Neben einem Joint Venture mit der südkoreanischen SK Group, dürfte zukünftig auch diese Partnerschaft für ein kräftiges Umsatzwachstum sorgen. Plug Power ist auf Expansionskurs, in Fernost will Konzernchef Andy Marsh das Wachstum dabei weiter beschleunigen: "Plug Power hat sich zum Ziel gesetzt, seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...