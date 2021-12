Das Jahr 2021 hatte es in sich. Der DAX markierte zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch und liegt kurz vor dem Jahreswechsel rund 15 Prozent im Plus. Doch auch bei den heimischen Nebenwerten war einiges los. Mit den kleinen und mittleren Unternehmen konnten Renditen von bis zu 500 Prozent eingefahren werden. DER AKTIONÄR gibt einen Überblick über die größten Gewinner des Jahres. An den letzten beiden Tagen des Jahres lassen wir es noch einmal richtig krachen: Mit dem Rabattcode FINALE21 erhalten ...

