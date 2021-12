Die Aktie Aktien des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers gehört im 52-Wochen-Vergleich zu den drei stärksten Werten im DAX. Mit einem Plus von 56,7 Prozent rangiert das Papier hinter Sartorius mit plus 72,0 Prozen tund Merck KGaA mit plus 65,6 Prozent auf Rang 3.Zum Jahresende kann sich das Unternehmen noch einmal über positive News freuen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht für den Clinitest Rapid Covid-19 Antigen-Schnelltest von Siemens Healthineers gegeben. Der Test für Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...