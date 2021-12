DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Lufthansa unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind wenig verändert in den Handel am Donnerstag gestartet. Wie bereits in den vergangenen Tagen gibt es kaum fundamentale Impulse. Angesichts der dünnen Volumina sind sowohl Bewegungen nach oben dank Window-Dressing, also der gezielten Kurspflege durch Institutionelle Anleger, wie auch eine Fortsetzung der Korrektur vom Vortag im Handelsverlauf möglich. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.862 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 4.294 nach oben.

Letzter Handelstag in Deutschland

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag letztmalig im laufenden Jahr gehandelt. Die hiesige Börse schließt um 14 Uhr. Am Nachmittag stehen mit den wöchentlichen Erstanträgen sowie Einkaufsmanagerindex Chicago Wirtschaftsdaten aus den USA an. Mit größeren Bewegungen an den Märkten ist wegen der Daten aber nicht zu rechnen.

Übergeordnet ist die Stimmung nicht schlecht. Zwar sind wegen Omikron die weltweiten Infektionszahlen auf ein Rekordniveau gestiegen. Allerdings wird wegen der Covid-19-Variante nicht mit flächendeckenden und langwährenden Lockdowns gerechnet.

Relevante Unternehmensnachrichten sind weiter Mangelware. Etwas besser als die Gesamtbörse liegen Siemens Healthineers im Markt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat für den Covid-19-Schnelltest des Unternehmens eine Notzulassung erteilt. Um mehr als eine Sentiment-Story für die Aktie dürfte es sich allerdings nicht handeln. Für diese geht es um 0,4 Prozent nach oben.

Lufthansa-Chef malt düsteres Bild

Der Lufthansa-Chef hat für die kommenden Wochen ein düsteres Bild gemalt. Bis 10. Januar laufe das Geschäft noch, aber dann "bricht es brutal ab", sagte Carsten Spohr vor Mitarbeitern. Wegen der sich ausbreitenden Virusvariante Omikron hagele es "haufenweise Cancellations". Der Lufthansa-Vorstand habe deshalb entschieden, im ersten Quartal mehr als 20.000 Flüge zu streichen, heißt es in der Börsenzeitung. Für die Lufthansa-Aktie geht es um 0,8 Prozent nach unten, Fraport geben 0,7 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.288,35 +0,1% 3,52 +20,7% Stoxx-50 3.819,91 +0,1% 5,49 +22,9% DAX 15.841,65 -0,1% -10,60 +15,5% MDAX 35.124,21 -0,1% -23,39 +14,1% TecDAX 3.908,79 +0,1% 4,54 +21,7% SDAX 16.356,74 -0,2% -31,51 +10,8% FTSE 7.410,21 -0,1% -10,48 +14,9% CAC 7.160,60 -0,0% -0,92 +29,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,18 +0,01 +0,40 US-Zehnjahresrendite 1,54 -0,01 +0,62 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:55 Uhr Mi,17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1311 -0,3% 1,1316 1,1348 -7,4% EUR/JPY 130,26 -0,2% 130,30 130,44 +3,3% EUR/CHF 1,0380 -0,0% 1,0377 1,0369 -4,0% EUR/GBP 0,8400 -0,2% 0,8399 0,8419 -5,9% USD/JPY 115,16 +0,2% 115,16 114,94 +11,5% GBP/USD 1,3465 -0,2% 1,3474 1,3480 -1,5% USD/CNH (Offshore) 6,3763 +0,1% 6,3697 6,3716 -1,9% Bitcoin BTC/USD 46.933,44 -0,8% 46.910,25 47.819,77 +61,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,43 76,56 -0,2% -0,13 +61,5% Brent/ICE 79,17 79,23 -0,1% -0,06 +57,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,24 1.804,71 -0,2% -4,47 -5,1% Silber (Spot) 22,67 22,80 -0,6% -0,13 -14,1% Platin (Spot) 969,00 970,53 -0,2% -1,53 -9,5% Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,2% -0,01 +25,1% ===

