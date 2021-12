Bei FACC kommt es zu einer Anpassung der Finanzierungsvereinbarung: Die zu erwartenden Einmaleffekte aufgrund des Urteils eines Londoner Schiedsgerichtsverfahrens in Zusammenhang mit Forderungen eines Lieferanten erforderten eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits (Gesamtvolumen 285 Mio. Euro verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis 29.08.2023). Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona-Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde. Laut FACC sei in den Verhandlungen für die nächsten Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants sowie Anpassungen des Covenants selbst vereinbart worden. Ab dem Testzeitpunkt 30.06.2023 werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...