Nun ist es doch passiert, der Impfstoffhersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) rutschte in den letzten Handelstagen unter die 200-Tage Linie (blau im Chart), welche bis dato als Unterstützung fungierte. Per Se ein negatives Zeichen, weshalb wir hier mit neuerlichen Longpositionen erstmal vorsichtig sind. Am heutigen Vormittag kann sich die Aktie etwas erholen und steht zur Stunde bei 214,40 Euro. Wir belassen den Wert weiter auf der Beobachtungsliste, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...