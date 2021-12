Das Jahr 2021 befindet sich in den letzten Zügen. Auch an der Börse sind die letzten Tage des Jahres noch einmal ein Spiegelbild der vergangenen Monaten. Während einige Aktien wie beispielsweise Steinhoff in den Rallye-Modus geschaltet haben, musste der norwegische Wasserstoffspezialist Nel die Gewinne der vergangenen Tage nun schon wieder abgeben.

Doch welche Aktien haben die größten Gewinnchancen für 2022? Pünktlich zum Jahreswechsel sind wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...