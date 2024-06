Derzeit tummeln sich zahlreiche Spieler:innen auf Steam in Banana. Was hinter diesem Game steckt und warum sich so manche:r Gamer:in damit eine goldene Nase verdient, fassen wir euch zusammen. Erst kürzlich gab es ein Spiel, das Steam-Nutzer:innen stundenlang beschäftigt hat. In Egg müsst ihr lediglich ein Ei anklicken und dabei zusehen, wie ein Zähler nach oben tickt. Trotz des simplen "Gameplays" tummelten sich im Spiel kurzzeitig rund 17.000 Gamer:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...