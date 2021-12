SANTA CLARA (IT-Times) - Der US-amerikanische Produzent von Computer-Prozessoren Intel verkauft das NAND- und SSD-Geschäft an den koreanischen Halbleiter-Hersteller und Wettbewerber SK hynix. SK hynix Inc. hatte zuvor von der chinesischen Kartellbehörde State Administration for Market Regulation (SAMR)...

Den vollständigen Artikel lesen ...