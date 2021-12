Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in aller Munde, so Stephen Jones, Global CIO Multi-Asset & Solutions und Aktien bei Aegon Asset Management.Die jüngsten Daten würden zeigen, dass die Verbraucherpreise überall stark ansteigen würden: Im Oktober seien sie in Großbritannien im Jahresvergleich um 4,2% (+6% auf der Grundlage des Verbraucherpreisindex), in Deutschland um 5,2% und in den USA im vergangenen Monat um 6,8% gestiegen. Angesichts der extrem niedrigen kurzfristigen Zinssätze sei die Erosion der Kaufkraft des Bargelds sowohl beträchtlich als auch beispiellos seit den 1980er Jahren. Dennoch würden die Aktienmärkte in vielen Regionen mit Allzeithochs flirten und die nominale Rendite 50-jähriger britischer Staatsanleihen liege bemerkenswerterweise nach wie vor unter 0,6% p.a. Kümmere das niemanden? ...

