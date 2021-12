Einmal mehr befindet sich die Aktie von Biogen auf einer Achterbahnfahrt. Am Mittwoch haben Übernahmegerüchte den Biotech-Wert um 9,5 Prozent nach oben befördert. Doch die Freude über die angefallenen Kursgewinne währt nur kurz. Der potenzielle Käufer, die koreanische Samsung Group, hat den Spekulationen eine Absage erteilt.Zuvor hatte The Korea Economic Daily darüber berichtet, dass sich die Samsung Group in Verhandlungen mit Biogen wegen einer Übernahme befindet. Einen möglichen Deal hat die Zeitung ...

