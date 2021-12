Wegen eines technischen Fehlers hat Santander 75'000 Konteninhabern insgesamt 130 Millionen Pfund (160 Mio Franken) zu viel überwiesen. Die Bank verdoppelte versehentlich monatliche Zahlungen von 2'000 Unternehmenskonten, wie die Zeitung "The Times" am Donnerstag berichtete. Nun versucht das Finanzinstitut in Gesprächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...