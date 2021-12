Der Euro hat heuer gegenüber dem Dollar an Boden verloren. Stand die Gemeinschaftswährung zu Beginn des Jahres 2021 noch bei rund 1,20 Dollar, so sind es zum Jahresausklang nur noch rund 1,13 Dollar. Die US-Währung profitierte in der zweiten Jahreshälfte von der zunehmenden Erwartung, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen anheben wird. Wie es im kommenden Jahr mit dem Euro weitergehen wird, darüber ...

