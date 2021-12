Der Wasserstoff- und Brennstoffzellenproduzent Plug Power hat große Ziele für das kommende Jahr. Mit einer weiteren Partnerschaft will sich das Unternehmen in Asien vergrößern. Joint Venture im fernen Osten Ehrgeiziger könnte Andy Marsh, Chef von Plug Power, kaum sein: Sein Ziel ist es, globaler Marktführer in seiner Branche zu werden. Dafür setzt der amerikanische Wasserstoff- und Brennstoffzellenproduzent auf Expansion. Bereits im Oktober gründete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...